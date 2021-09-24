وزير الخارجية الإيراني: إيران مستعدة للعودة إلى المفاوضات النووية

2021/09/24 | 19:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، إن إيران تخطط للعودة إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي "قريبًا جدًا".

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