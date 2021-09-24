2021/09/24 | 19:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو ”إنستغرام“، أول صورة لها بعد عودتها إلى مصر، وذلك بعد شفائها من أزمتها الصحية.وظهرت في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها أول صورة لها بعد تعافيها المركز الخبري الوطني.

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