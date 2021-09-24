الدفاع المدني تعلن استكمال جميع الاجراءات الخاصة بخطة الانتخابات

2021/09/24 | 19:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، أن خطتها الخاصة بيوم الانتخابات بدأت منذ وقت سابق وهي مستمرة في تنفيذها.وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الدفاع المدني يعد من ضمن منظومة اللجنة العليا لحماية الانتخابات برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري"، مبينا أن "الدفاع المدني لديه خطة ضمن منظومة الخطة الأمنية وواجباتنا محددة ولدينا خطط اسناد متبادلة بحسب مقتضى الحال وهناك إجراءات بدأنا بها منذ وقت سابق ومستمرة بها لجنة امن الانتخابات وعملنا ممارسات ومحاكاة". وأشار إلى أن "الجهود مستنفرة ومنظمة وتم فحص الخطط ميدانيا من قبل اللجنة والدفاع المدني فيما يخص عملنا والان نحن على مرمى حجر من الانتخابات وجميع اللمسات استكملت ووضعت موضع التنفيذ وستكون جاهزة يوم الانتخابات".وأضاف، أن "حوادث الحريق وحتى العرضي منها لها أسبابها مع أن المعني يجتهد بان تتكامل لديه كل مقومات السلامة والأمان ومع هذا قد يكون هناك حادث"، لافتا الى أن "الفرق إن لم تكن هناك متطلبات سلامة وامان وقام الحادث سيكون الضرر الناتج عنه كبيرا والعكس تماما فيما لو توفرت متطلبات السلامة والأمان وكان هناك تنسيق عال مع الدفاع المدني حتى وإن حصل الحادث سيكون محدود التأثير والخسائر".

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