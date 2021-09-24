بلشان: تحالف الفتح يمكنه محاربة الفساد ولكن عليه ان يعرف كيف يستخدم ادواته

2021/09/24 | 19:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو مركز القمة للدراسات، دكتور قاسم بلشان، اليوم الجمعة، ان تحالف الفتح يمكنه محاربة الفساد ولكن عليه ان يعرف كيف يستخدم ادواته، فيما اشار الى ان مؤتمر بغداد للاموال المنهوبة حضرته “الاردن” وهي من اكثر الدول المستحوذة على اموال العراق.وقال بلشان لبرنامج “بضم العين” ان “بعض الشخصيات السياسية من اصحاب الاحزاب تبذل […]

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