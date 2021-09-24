2021/09/24 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أن قرار حجز المركبات الخصوصي التي تعمل بصفة أجرة وتغريم أصحابها لا يزال سارياً، فيما دعت أصحاب هذه المركبات إلى مراجعة مديرياتها لتحويل مركباتهم إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوة من المرور الى سائقي المركبات الخصوصي لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

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