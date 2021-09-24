2021/09/24 | 20:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة جديدة تتولى مراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:08

واع/

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