احترق ما حوله.. شاهد

2021/09/24 | 20:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقّب هذا المنزل بـ"المنزل المعجزة" بعدما تجاوزته الحمم البركانية دون الإضرار به، حيث بدأ بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية بالثوران في 19 سبتمبر، بينما لحقت أضرار بمنازل أخرى.

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