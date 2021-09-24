بايدن: المفاوضات في الكونغرس بشأن مشروعي قانوني الإنفاق بلغت مرحلة حاسمة

2021/09/24 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، ثقته بأن الكونغرس سيقر مشروعي قانونين بشأن الإنفاق يعدّان في صلب أجندته الداخلية.لكنه أشار إلى أن المفاوضات بلغت مرحلة حاسمة. وقال بايدن للصحافيين […]

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