الكاظمي يتخذ سلسلة إجراءات جديدة في قضية الشاب ’علي الجبوري’

2021/09/24 | 20:20 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل المواطن البريء علي الجبوري بحضور محققي قضيته…..

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، المواطن البريء علي الجبوري من محافظة بابل، الذي سبق أن واجه اتهاماً مزيفاً بقتل زوجته التي تبين أنها ما تزال على قيد الحياة.

واستمع سيادته إلى حيثيات قضية هذا المواطن، الذي عرض مظلوميته بحضور المحققين الذين حققوا معه، وانتزعوا منه اعترافات تحت ضغط التعذيب.

ووجّه السيد الكاظمي بسحب يد العناصر الذين سولت لهم أنفسهم الاعتداء على حقوق المواطن، والتحقيق معهم وإبقائهم قيد التوقيف إلى أن تبتّ السلطات القضائية فيما اقترفوه.

ووجه سيادته بأن يتقدم المواطن المظلوم بدعوى قضائية يطالب بها رد اعتباره وحقوقه، وأن تشكل لجنة جديدة تتولى مراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان، وتراقب عمل المحققين، وأن تأخذ تعهدات واضحة بوجوب ملازمة مبادئ حقوق الإنسان لكل مكلف بإجراء أي تحقيق.المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء24 - أيلول - 2021

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