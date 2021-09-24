الكاظمي يسحب يد المعتدين على متهم بابل البريء

2021/09/24 | 20:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بسحب يد العناصر الذين سولت لهم أنفسهم الاعتداء على حقوق المواطن من بابل، وبتشكيل لجنة تتولى مراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل المواطن البريء علي الجبوري من محافظة بابل، الذي سبق وأن واجه اتهاماً مزيفاً بقتل زوجته التي تبين أنها ما تزال على قيد الحياة".واستمع الكاظمي إلى حيثيات قضية هذا المواطن، الذي عرض مظلوميته بحضور المحققين الذين حققوا معه، وانتزعوا منه اعترافات تحت ضغط التعذيب".ووجّه الكاظمي بسحب يد العناصر الذين سولت لهم أنفسهم الاعتداء على حقوق المواطن، والتحقيق معهم وإبقائهم قيد التوقيف إلى أن تبتّ السلطات القضائية فيما اقترفوه".ووجه الكاظمي ايضا بأن يتقدم المواطن المظلوم بدعوى قضائية يطالب بها رد اعتباره وحقوقه، وأن تشكل لجنة جديدة تتولى مراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان، وتراقب عمل المحققين، وأن تأخذ تعهدات واضحة بوجوب ملازمة مبادئ حقوق الإنسان لكل مكلف بإجراء أي تحقيق".

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