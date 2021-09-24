2021/09/24 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي يستقبل المواطن البريء من قتل زوجته بحضور محققي قضيته

الكاظمي يوجه بسحب يد العناصر الذين اعتدوا على حقوق المواطن

الكاظمي يوجه السلطات القضائية البت فيما اقترفته عناصر التحقيق مع المواطن

الكاظمي يوجه المواطن برفع دعوى قضائية يطالب فيها برد اعتباره وحقوقه

الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة لمراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان وعمل المحققين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستقبل المواطن البريء من قتل زوجته بحضور محققي قضيته) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستقبل المواطن البريء من قتل زوجته بحضور محققي قضيته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).