اعتقال مواطن ظهر بفيديو يمارس العنف ضد ابنه

2021/09/24 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باعتقال مواطن ظهر في مقطع فيديو يمارس العنف ضد ابنه.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال شخص ظهر في مقطع فيديو يمارس العنف ضد ابنه، وذلك في العاصمة بغداد".ويوم أمس الخميس، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، "بتنفيذ الاجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه".



كما وجّه الأجهزة المختصة بـ"التحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته، لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده، مرتكب الجريمة".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بتعرض طفل عراقي للتعنيف بطريقة "بشعة" من قبل والده، من دون تحديد المنطقة التي يسكن بها.

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