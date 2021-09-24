معهد التطوير النيابي يطلق منصاته الإلكترونية للتواصل وتسلم مقترحات وعروض التعاون في مجال التدريب

2021/09/24 | 20:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

اعلن معهد التطوير النيابي في مجلس النواب، إطلاق منصاته الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية لتسلم عروض التعاون والمقترحات والافكار والرؤى للمهتمين بمجال التدريب والتطوير وتنمية قدرات الملاكات الوظيفية.

وقال مدير عام المعهد سعد فياض في بيان تلقته "الصباح": ان "مجلس النواب حريص على تعزيز التواصل مع مختلف الاوساط في المجتمع، ومن هذا المنطلق فان معهد التطوير النيابي كونه أحد تشكيلات الامانة العامة لمجلس النواب اطلق حسابات على موقعي (الفيسبوك) و(تويتر) الى جانب موقعه الإلكتروني وبريده الخاص ضمن موقع مجلس النواب لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال التواصل مع الفئات المستهدفة والانخراط في الاعلام الحديث من اجل تطوير العمل."

وحث فياض "المنظمات الدولية والمراكز النظيرة على التواصل بغية التعاون مع المعهد، وتقديم العروض لدعم انشطته بشكل تطوعي من اجل تحقيق الاهداف الاستراتيجية للنهوض بواقع العمل النيابي"، داعيا "المختصين والاكاديميين الى تقديم مقترحاتهم وافكارهم لتطوير العمل ودعم خطط المعهد واسنادها عبر مراسلة الموقع والبريد الإلكتروني للمعهد او منصات المعهد على مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي ما يلي روابط المنصات الإلكترونية ⬇️⬇️

الموقع الإلكتروني

‏https://ar.parliament.iq

الفيسبوك

‏

تويتر

‏https://twitter.com/development_ins?s=11

البريد الإلكتروني

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