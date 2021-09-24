2021/09/24 | 20:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على أب قام بتعنيف ولده بشدة ووحشية.وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام لمشهد فديوي يظهر قيام اب بتعذيب ولده الصغير بطريقة عنيفة ووحشية ما سبب له جروحا عميقة في مختلف أنحاء جسمه، وحال صدور أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بإلقاء القبض على الأب لمخالفته القوانين النافذة والتصرف بعيدا عن الأخلاق الإسلامية والإضرار بالتماسك الأسري الذي يتحلى به مجتمعنا الكريم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على الأب وإجراء التحقيقات القانونية والاصولية معه تمهيدا لاحالته للقضاء".وأضاف البيان، أن "وزارة الداخلية تسعى ومن خلال مؤسساتها المعنية كالشرطة المجتمعية وحماية الأسرة والطفل إلى نشر مفاهيم التوعية والتثقيف التي تحفظ تماسك الأسرة والمجتمع في العراق ورفض الانتهاكات والعنف الأسري لما له من آثار مدمرة على السلم المجتمعي".ووجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، باحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يمارس العنف ضد أحد ابنائه.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي وجه بتنفيذ الاجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه".وأضاف البيان: "كما وجّه الكاظمي الأجهزة المختصة، بالتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته، لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده، مرتكب الجريمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات تلقي القبض على أب عنف ولده بشدة ووحشية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات تلقي القبض على أب عنف ولده بشدة ووحشية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).