محلل سياسي: بعض الكتل مارست التشويش الاعلامي لكي يذهب المواطن للتصويت كالاعمى

2021/09/24 | 20:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، مفيد السعيدي، اليوم الجمعة، ان بعض الكتل مارست التشويش الاعلامي لكي يذهب المواطن للتصويت كالاعمى، فيما اوضح ان هناك انتقائية باثارة ملفات الفساد بسبب تسييس القضايا.وقال السعيدي لبرنامج “بضم العين”، ان “هناك شخصيات مدعومة من السفارة الامريكية اصبحت من اصحاب القرار”، مبينا ان “علينا النظر الى المعسكر الاصلاحي الذي جاء […]

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