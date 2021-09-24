الاستخبارات الاتحادية تحسم قضية اب قام بتعنيف ابنه بطريقة 'وحشية'

2021/09/24 | 20:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذا لأمر السيد رئيس الوزراء بالقبض عليه

وكالة الاستخبارات تلقي القبض على اب قام بتعنيف ولده بشدة ووحشية

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بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي وعددا من وسائل الإعلام لمشهد فديوي يظهر قيام اب بتعذيب ولده الصغير بطريقة عنيفة ووحشية ما سبب له جروح عميقة في مختلف أنحاء جسمه وحال صدور أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي بإلقاء القبض على الأب لمخالفته القوانين النافذة والتصرف بعيدا عن الأخلاق الإسلامية والأضرار بالتماسك الأسري الذي يتحلى به مجتمعنا الكريم .

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية بإلقاء القبض على الأب وإجراء التحقيقات القانونية والاصولية معه تمهيدا لاحالته للقضاء.

يشار إلى أن وزارة الداخلية تسعى ومن خلال مؤسساتها المعنية كالشرطة المجتمعية وحماية الأسرة والطفل إلى نشر مفاهيم التوعية والتثقيف التي تحفظ تماسك الأسرة والمجتمع في العراق ورفض الانتهاكات والعنف الأسري لما له من آثار مدمرة على السلم المجتمعي.

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