2021/09/24 | 20:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بسحب يد العناصر الذين اعتدوا على حقوق المواطن البريء علي الجبوري، والتحقيق معهم وإبقائهم قيد التوقيف إلى أن تبت السلطات القضائية فيما اقترفوه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اليوم، (24 ايلول 2021)، ان "الكاظمي استقبل المواطن البريء علي الجبوري من محافظة بابل، الذي سبق أن واجه اتهاما مزيفا بقتل زوجته التي تبين أنها ما تزال على قيد الحياة".

وأضاف البيان، ان الكاظمي "استمع إلى حيثيات قضية هذا المواطن، الذي عرض مظلوميته بحضور المحققين الذين حققوا معه، وانتزعوا منه اعترافات تحت ضغط التعذيب".

ووجه الكاظمي وفقا للبيان، "بسحب يد العناصر الذين سولت لهم أنفسهم الاعتداء على حقوق المواطن، والتحقيق معهم وإبقائهم قيد التوقيف إلى أن تبت السلطات القضائية فيما اقترفوه".

كما وجه بأن "يتقدم المواطن المظلوم بدعوى قضائية يطالب بها رد اعتباره وحقوقه، وأن تشكل لجنة جديدة تتولى مراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان، وتراقب عمل المحققين، وأن تأخذ تعهدات واضحة بوجوب ملازمة مبادئ حقوق الإنسان لكل مكلف بإجراء أي تحقيق" بحسب البيان.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيهات من الكاظمي بشأن قضية المواطن البريء في بابل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيهات من الكاظمي بشأن قضية المواطن البريء في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).