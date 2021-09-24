سولشاير يهاجم كلوب ويتهمه بالتسبب “بظلم مانشستر يوايتد”

2021/09/24 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني زعم المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير، اليوم الجمعة، أن حكاما منحوا فريقه “القليل من ضربات الجزاء”، بسبب تأثرهم بشكوى للمدير الفني لليفربول يورغن كلوب بشأن ركلات الجزاء في بداية […]

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