مجموعة أزياء فاخرة تحظر استخدام فراء الحيوانات في جميع أعمالها بحلول 2022



مجموعة أزياء فاخرة تحظر استخدام فراء الحيوانات في جميع أعمالها بحلول 2022
2021/09/24 | 20:40 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حظرت مجموعة أزياء فاخرة، والتي تقف وراء غوتشي وإيف سان لوران وألكسندر مككوين وبالنسياغا، استخدام فراء الحيوانات في جميع علاماتها التجارية بحلول خريف عام 2022.

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