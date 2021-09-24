2021/09/24 | 21:02 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يسحب يد المعتدين على المواطن البريء من بابل ويوجه بتشكيل لجنة بشأن معايير حقوق الإنسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/24 | 21:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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