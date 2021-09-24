الكاظمي يتخذ سلسلة إجراءات جديدة في قضية الشاب “علي الجبوري”

2021/09/24 | 21:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بسحب يد العناصر الذين سولت لهم أنفسهم الاعتداء على حقوق المواطن البريء علي الجبوري، من محافظة بابل.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان “الكاظمي استقبل، اليوم، المواطن البريء علي الجبوري من محافظة بابل، الذي سبق أن واجه اتهاماً مزيفاً بقتل زوجته التي تبين أنها ما تزال على قيد الحياة.واستمع إلى “حيثيات قضية هذا المواطن، الذي عرض مظلوميته بحضور المحققين الذين حققوا معه، وانتزعوا منه اعترافات تحت ضغط التعذيب”.ووجّه الكاظمي “بسحب يد العناصر الذين سولت لهم أنفسهم الاعتداء على حقوق المواطن، والتحقيق معهم وإبقائهم قيد التوقيف إلى […]

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