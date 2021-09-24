الدفاع المدني يخمد حادث حريق موكب حسيني في كربلاء

2021/09/24 | 21:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، حادث حريق موكب حسيني في كربلاء.وذكرت المديرية في بيان، انه “تمكنت فرق اطفاء اسناد بغداد الكرخ والرصافة وفرق اطفاء اسناد محافظة ذي قار من اخماد حادث حريق اندلع داخل بزل يحتوي على قصب وحشائش متيبسة لتطال موكب حسيني مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال في منطقة حي العباس عند العمود (47 ) تحديداً”.واضاف البيان “حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني الحادث واخمدت النيران رغم كثافة الزائرين وانهت خطر الحريق بعد ان ابعدت واخلت الزائرين من موقع الحادث لتنهي الفرق اعمال الاخماد دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية”.

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