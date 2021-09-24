احتجاجات في كابل تطالب بتحرير الأموال الأفغانية المجمدة

2021/09/24 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني احتج مئات المواطنين في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الجمعة، مطالبين الولايات المتحدة وحلفاءها بالإفراج عن مليارات الدولارات الأفغانية المجمدة في البنوك الأمريكية والغربية.وصب المحتجون غضبهم على المسؤولين الأمريكيين ورفعوا شعارات […]

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