2021/09/24 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على احد افراد عصابة متخصصة بعمليات التسليب في ميسان المركز الخبري الوطني.

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