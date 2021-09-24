الدفاع المدني تتحدّث عن خطتها في يوم الانتخابات: إجراءاتنا كاملة

2021/09/24 | 21:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت مديرية الدفاع المدني، أن خطتها الخاصة بيوم الانتخابات بدأت منذ وقت سابق وهي مستمرة في تنفيذها.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الدفاع المدني يعد من ضمن منظومة اللجنة العليا لحماية الانتخابات برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري"، مبينًا أن "الدفاع المدني لديه خطة ضمن منظومة الخطة الأمنية وواجباتنا محددة ولدينا خطط إسناد متبادلة بحسب مقتضى الحال، وهناك إجراءات بدأنا بها منذ وقت سابق ومستمرة بها لجنة أمن الانتخابات وعملنا ممارسات ومحاكاة".

وأشار إلى أن "الجهود مستنفرة ومنظمة وتم فحص الخطط ميدانيًا من قبل اللجنة والدفاع المدني فيما يخص عملنا، والآن نحن على مرمى حجر من الانتخابات وجميع اللمسات استكملت ووضعت موضع التنفيذ وستكون جاهزة يوم الانتخابات".

وأضاف، أن "حوادث الحريق وحتى العرضي منها لها أسبابها مع أن المعني يجتهد بأن تتكامل لديه كل مقوّمات السلامة والأمان، ومع هذا قد يكون هناك حادث"، لافتًا إلى أن "الفرق إن لم تكن هناك متطلبات سلامة وأمان وقام الحادث سيكون الضرر الناتج عنه كبيرًا والعكس تمامًا فيما لو توفرت متطلبات السلامة والأمان وكان هناك تنسيق عال مع الدفاع المدني حتى وإن حصل الحادث سيكون محدود التأثير والخسائر".

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