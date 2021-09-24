أنشيلوتي يدعم كريم بنزيما للفوز بالكرة الذهبية

2021/09/24 | 21:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع دعم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لاعبه كريم بنزيما للفوز بجائزة الكرة الذهبية.وأصبح الصراع مفتوحا على الكرة الذهبية، التي هيمن عليها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في السنوات الأخيرة، مع تقدمهما في العمر وتألق بنزيما في 2021، ما دفع وسائل إعلام محلية للمطالبة بمنحه الجائزة".وبدأ مهاجم فرنسا (33 عاما) الموسم بأفضل أداء ممكن، وسجل ثمانية أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة، ليقود ريال لصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني".وقال أنشيلوتي عن بنزيما: ”نظرا لما يفعله وما فعله يجب أن يكون في قائمة محتملة للفائزين“.وأضاف: ”كريم لديه الوقت للفوز بها وأشك في أن هذا الموسم هو الأخير له“.وأشار المدرب الإيطالي إلى أنه سيجري تغييرات على التشكيلة في ظل تعاقب المباريات، إذ يستضيف شريف في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء".وتابع: ”سيحصل اللاعبون الذين لا يشاركون بانتظام على فرصة في المباريات المقبلة لأنهم أكثر نشاطا، لا يمكن التدريب بقوة دائما لأننا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام“.ويغيب عن ريال ستة لاعبين عند مواجهة فريق المدرب أوناي إيمري، الذي لم يخسر منذ بداية الموسم، لكنه حقق فوزا واحدا مقابل أربعة تعادلات".

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