بعد طرده.. قرار تأديبي بحق مدرب برشلونة

2021/09/24 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف المدرب الهولندي لنادي برشلونة رونالد كومان لمباراتين، الجمعة، بسبب طرده في مباراة فريقه ضد مضيفه قادش (صفر-صفر) مساء الخميس في ختام المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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