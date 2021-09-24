ميسان.. القبض على احد افراد عصابة متخصصة بعمليات التسليب

2021/09/24 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على احد أفراد عصابة اجرامية وذلك بعملية امنية جنوب غرب المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز شعبة مكافحة اجرام الميمونة ومركز شرطة سيد أحمد الرفاعي وبمعلومات استخباراتية دقيقة ، تمكنت من القاء القبض على أحد أفراد عصابة متخصصة بعمليات التسليب خلال عملية أمنية في ناحية سيد أحمد الرفاعي التابعة للقضاء المذكور".

وأضافت، أن "المتهم إعترف خلال التحقيق بتنفيذ عملية تسليب لأحد المواطنين وسرقته لمبلغ من المال وذلك بالاشتراك مع احد أفراد مجموعته الإجرامية"، مشيرة إلى "تدوين أقواله ابتدائياً وتوقيفه وفق المادة (443) من قانون العقوبات".

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