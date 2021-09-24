التخطيط: 70 % من القطاع الخاص غير منظم

2021/09/24 | 21:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملااوضحت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، إجراءاتها لمسح المشاريع الصغيرة فيما أكدت أن 70 % من القطاع الخاص غير منظم.وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر جوهان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المسح للمشاريع الصغيرة جزء من استراتيجية تطوير القطاع الخاص الذي كلفت به وزارة التخطيط منذ خمس سنوات"، مبينا أن "هناك مشكلة كبيرة في تحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسمية القطاع غير المنظم باعتبار أن 70 % من القطاع الخاص غير منظم".وأوضح أن "الوزارة أرادت من خلال المسح الاطلاع على صورة واضحة واستبيان اولي عن حجم القطاع وعن صفاته المؤسساتية والعاملين به من رجال ونساء والية التمويل الذي يحصل عليها وهذه يصب في تطوير القطاع الخاص بكل مسمياته إن كان مسجلا او غير مسجل"، لافتا الى أن "هناك فجوة كبيرة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وهذا المسح يساعد في جزء مهم من معرفة المؤسسة الصغيرة والقطاع الخاص الذي قد تكون صورته غير واضحة لتقديم الدعم الأفضل له وكيف يمكن رسم سياساته الاصح للنمو الاقتصادي ومساهمته بالناتج الإجمالي المحلي". وأضاف أن "هذا العمل ضمن اطار إصلاحي تواصلت به الحكومات المتتابعة والمتلاحقة ونحن نعمل على الورقة البيضاء التي أقرتها الحكومة ودرسها البرلمان وهو تواصل كامل عن ملف قديم يتعلق بالقطاع الخاص وتوفير بيئة صالحة وتوفير مجالات التمويل الأفضل وفرص العمل التي ستوفر الى المواطنين للدفع عن الوظائف الحكومية التي هي تعاني من ترهل كبير".

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