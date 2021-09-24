مطار بغداد يوضح بشأن تأخير نقل مسافرين إلى مشهد

2021/09/24 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن تأخير نقل مسافرين إلى مشهد.

وذكرت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "إحدى شركات الطيران الإيرانية قامت بقطع تذاكر لعدد من المسافرين لنقلهم من مطار بغداد الدولي إلى مطار مشهد ولم تصل الطائرة في موعدها المحدد".

وأضافت أنها قامت "باتخاذ الإجراءات اللازمة من توفير مكانا مناسبا للانتظار إضافة لوجبات الطعام والتنسيق مع النواقل الوطنية الايرانية الاخرى لحين وصول الطائرة الأخرى التي ستنطلق عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم".

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