قد يشعل أزمة جديدة.. أين ذهب مليون طن من النفط العراقي المهدى للبنان؟ - عاجل

2021/09/24 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تساءل النائب اللبناني السابق وليد جنبلاط في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير النفط العراقي.

وقال جنبلاط: "أين أصبح النفط العراقي ومن هي الشركات المكلفة باستبداله بالفيول من أجل إنتاج الكهرباء في المصانع اللبنانية، غريب هذا التعتيم على هذا الموضوع".

وتابع: "قد يكون من المفيد للأمن العام اللبناني أن يرسل وحداته الخاصة للبحث عن مصير الشاحنات بين الأنبار ودير الزور".

وأضاف: "طرحت هذا السؤال لأن حكومة مصطفى الكاظمي وعدت بهذا النفط ولأن الأمن العام اللبناني يبدو تولى المفاوضات".

وتابع قائلا: "طرحت هذا السؤال لأن مصلحة كهرباء لبنان أعلنت أنه في آخر سبتمبر ستحل الظلمة الكاملة لنفاد الفيول من المحطات".

وختم تدوينته بالقول: "إنني أستفسر فقط فهل من مانع؟".

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