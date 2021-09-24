شرطة ميسان تلقي القبض على احد افراد عصابة متخصصة بعمليات التسليب

2021/09/24 | 21:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت مديرية شرطة ميسان، اليوم الجمعة، القبض على احد افراد عصابة متخصصة بعمليات التسليب في قضاء الميمونة.وقالت المديرية في بيان: إن “مفارز شعبة مكافحة اجرام الميمونة ومركز شرطة سيد أحمد الرفاعي وبمعلومات استخباراتية دقيقة ، تمكنت من القاء القبض على أحد أفراد عصابة متخصصة بعمليات التسليب خلال عملية أمنية في ناحية سيد أحمد […]

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