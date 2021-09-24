طيار يتدلى بطائرته من أسلاك طاقة بعد تعرضه لحادث.. شاهد عملية إنقاذه

2021/09/24 | 21:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدلّى طيار من أسلاك طاقة بعدما علق هناك قرابة ساعتين، وقال المسؤولون إن الطيارة الصغيرة كانت على بعد 5 دقائق فقط من المطار في جورجيا، لكنها علقت بين أسلاك طاقة.الحادث أدى إلى قطع الطاقة في المنطقة، بينما وثقت سيدة عملية إنقاذ الطيار.

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