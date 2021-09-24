أسعار النفط تتجاوز 78 دولارا للبرميل

2021/09/24 | 21:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعشهدت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة، ارتفاعاً لم يحدث منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بعد أن تجاوز سعر برميل "برنت" 78 دولارا.وأفادت بيانات التداول بأن سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني للنفط ماركة "برنت" بلغ 78.12 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 1.13 بالمئة.كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني للنفط ماركة "غرب تكساس الوسيط" الى 74.11 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 1.11 بالمئة.

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