بتر ساق شاب إيراني حاول عبور حدود العراق لأداء زيارة الأربعين

2021/09/24 | 21:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض شاب إيراني، الجمعة، إلى انفجار لغم أرضي عليه اثناء محاولته عبور الحدود العراقية بصورة غير قانونية لأداء مناسك زيارة الأربعين مما ادى إلى بتر ساقه.

وقال موقع RT اليوم، (24 ايلول 2021)، ان شابا إيرانيا فقد ساقه إثر انفجار لغم أرضي به لدى محاولته اجتياز الحدود إلى العراق بصورة غير قانونية.

وتم نقل الشاب الإيراني الذي كان ينوي أداء مناسك زيارة أربعين الإمام الحسين الى مستشفى في مدينة كوت العراقية حيث بترت ساقه إثر الإصابة، وهو حاليا في حالة حرجة.

وكانت السلطات العراقية منعت في وقت سابق الزائرين الإيرانيين من دخول البلاد عبر المعابر البرية وسمحت ذلك لـ60 ألف زائر فقط، على أن يدخلوا عبر المطارات لأسباب متعلقة بجائحة كورونا.

وتوجه آلاف الزوار الإيرانيين إلى حدود العراق في الأيام القليلة الماضية، لكن تم إرجاعهم، كما احتجزت السلطات الإيرانية مئات المواطنين لدى محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير قانونية إلى العراق.

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