جنبلاط يستفسر: أين أصبح النفط العراقي

تساءل النائب اللبناني السابق وليد جنبلاط في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير النفط العراقي.
وقال جنبلاط: “أين أصبح النفط العراقي ومن هي الشركات المكلفة باستبداله بالفيول من أجل إنتاج الكهرباء في المصانع اللبنانية، غريب هذا التعتيم على هذا الموضوع”.
وتابع: “قد يكون من المفيد للأمن العام اللبناني أن يرسل وحداته الخاصة للبحث عن مصير الشاحنات بين الأنبار ودير الزور”.
وأضاف: “طرحت هذا السؤال لأن حكومة مصطفى الكاظمي وعدت بهذا النفط ولأن الأمن العام اللبناني يبدو تولى المفاوضات”.
وتابع قائلا: “طرحت هذا السؤال لأن مصلحة كهرباء لبنان أعلنت أنه في آخر سبتمبر ستحل الظلمة الكاملة لنفاد الفيول من المحطات”.
وختم تدوينته بالقول: “إنني أستفسر فقط فهل من مانع؟”.
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