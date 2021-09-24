توب 5: تقرير أممي يكشف عدد قتلى نزاع سوريا.. ودعوات للتظاهر في ليبيا

2021/09/24 | 21:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تقرير للأمم المتحدة يكشف عدد القتلى المدنيين خلال النزاع في سوريا، وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عن استعداد بلاده العودة إلى المفاوضات النووية، ودعوات لمظاهرات ضد البرلمان في ليبيا، وحركة النهضة التونسية ترفض تعليق الدستور وتحذر من "حكم فردي مطلق"، وصولا إلى أبرز ما ورد في مقابلة نجم تشيلسي لوكاكاو مع CNN...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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