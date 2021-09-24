الكاظمي والعبادي يبحثان 5 ملفات سياسية بينها استعدادات اقتراع تشرين

2021/09/24 | 21:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس قيادة تحالف "قوى الدولة الوطنية" حيدر العبادي، الجمعة، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المرحلة المقبلة المتمثلة باجراء الانتخابات المبكرة.

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وذكر المكتب الاعلامي للعبادي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 ايلول 2021)، انه "شهد اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلد، والخطط الموضوعة لتأمين إنتخابات حرة نزيهة تمثل إرادة المواطنين، فضلاً عن أهمية تشجيع من يحق له الإنتخاب والإدلاء بصوته في يوم الإقتراع في العاشر من تشرين الاول 2021، لما للمشاركة الواسعة من تأثير على عملية التغيير المنشود".

كما ناقش المجتمعون "عمل الحكومة، والإجراءات المتخذة في العديد من القطاعات خلال الفترة الماضية، وأهمية تحقيق الإصلاح المنشود وتقديم الخدمات للمواطنين".

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