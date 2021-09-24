2021/09/24 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قزع الخريف نور كريم الطائي كان جالساً على كرسيه الخشبي يحدق من نافذته التي تستقبل حبات المطر بكل ود ، الشارع المحاذي فارغٌ تماماً ولا يُسمع منه الا أصوات أطفال يتقافزون مرحاً متفاعلين مع المطر.المطر لم يكن بهذه القوة كان وديعاً يوزع ابتساماته على الضفة الجنوبية من المدينة؛الأشجار والازهار في الحدائق العامة […]

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