2021/09/24 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موت أصابع الجكليت شوقي كريم هو ابدا لم يحدثني ونحن نخترق باحات العويل، ومعش الرؤوس التي ما صارت تعرف غير هذه المهنة التي لم تعد كاسدة ،وكانت مصادر فخر جدتي القواله .بهية جواد التي وجدت نفسها ارملة.قبل ان تحرثها محارث العاشق عناد االذي لايدري كيف علمت بوجوده دائرة التجنيد فارسلت فارسا من الشرطة […]

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