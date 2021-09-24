2021/09/24 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موكب العشاق للطف سرى موسى عبد شوجة موكبُ العشاقِ للطفِ سرى بعيونٍ أمطرت جفنَ الكرى وحشُ (كَوفيد) هوا ثم أدبرا لا إصاباتٍ ولا عدوى نرى نحنُ نمشي مثل سيلٍ قد جرى نحو مَنْ ضحى لدينٍ منحّرا موكبُ العشاقِ للطفِ سرى *** ها هو الزحفُ على الأيدي بدا نحنُ لا نخشى وباءً أو ردى نبذلُ الروحَ لراياتِ الفدا نحنُ لا نخشى الطوارق […]

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