عون من منصة الأمم المتحدة يناشد العالم مساعدة لبنان المأزوم

2021/09/24 | 21:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يعلق لبنان في أتون انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق، قال رئيسه ميشال عون خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لقادة العالم إن بلده لا يمكن أن ينهض بدون مساعدة من المجتمع الدولي.

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