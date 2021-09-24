2021/09/24 | 21:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TchyhQvBcsg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خدمة العلم الالزامية قرار حكومي وجدل شعبي - بعد التحري - الحلقة ٤١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خدمة العلم الالزامية قرار حكومي وجدل شعبي - بعد التحري - الحلقة ٤١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).