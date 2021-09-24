نادي شهربان ممثلاً لديالى ببطولة كأس العراق

2021/09/24 | 21:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى- واع- ثائر هادي اختتمت اليوم الجمعة، التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العراق والتي شارك فيها 11 فريقاً من محافظة ديالى ضمن المجوعة التي ضمت ديالى وصلاح الدين.وقال عضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم في ديالى لطيف خلف كجان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نادي شهربان تمكن من التأهل لبطولة كأس العراق كممثل لمحافظة ديالى بعد تغلبه على نادي بلدروز باربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على ملعب نادي ديالى".وتابع كجان: "اما فرق محافظة صلاح الدين فتأهل منها فريقا الدجيل ومصافي الشمال". وتتواصل مباريات الكأس مطلع الشهر المقبل بعد اجراء القرعة للفرق المتأهلة، حيث جرت المنافسة بطريقة التسقيط الفردي.

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