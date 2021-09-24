2021/09/24 | 22:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 670jWPItUwg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #كربلاء_المقدسة.. مشاركة 11356 موكباً لإحياء مراسم العزاء في #أربعينية الامام الحسين (ع)) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #كربلاء_المقدسة.. مشاركة 11356 موكباً لإحياء مراسم العزاء في #أربعينية الامام الحسين (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).