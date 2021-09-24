الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....24 - محمد الحنفي

2021/09/24 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي الإدارة الوصية تفقد قيمتها بعدم محاربة الفساد الجماعي:.....113) والإدارة المخزنية، الوصية على الجماعات الترابية، إذا لم تحارب الفساد الانتخابي، ثم الفساد الجماعي الترابي، في إطار المجالس الجماعية، وفي إطار الإدارة الجماعية، فإن وصايتها، تفقد قيمتها، إذا لم تكن السلطات الوصية معنية بمحاربة الفساد الجماعي، مما يترتب عنه القول: بأن السلطات القائمة، فاسدة.



وفساد السلطات القائمة، يقود إلى القول ......





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