الشباب الليبي الى اين؟ - عبد السلام الزغيبي

2021/09/24 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_الزغيبي عبد السلام الزغيبيالكل في ليبيا يلقي باللوم على تصرفات وسلوك الجيل الجديد..ويتهمه بالسوقية والطيش وقلة الذوق والجهل وعدم احترام التقاليد الاجتماعية والقوانين،وإطلاق الكلمات النابية وانتشارها في شوارع البلاد، وغير ذلك من التصرفات غير الاخلاقية.لا نستطيع أن نلقي باللوم كله على أبناء هذا الجيل، ونريح انفسنا كالعادة من المسؤولية، ونكتفي باللوم، ولا نطرح المشكلة او الظاهرة و ......





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