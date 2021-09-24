في استحضار الغائب - سميح محسن

2021/09/24 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سميح_محسن 1) استهلال:من أينَ أبدأُ؟ كيفَ أحتملُ الكتابةَ في المراثي بعدما فاضَت بحورُ الشِّعرِ بالموتى،وأنهكني العذابُ المرُّ؟لي عتبٌ على لغتي التي أنساق أحياناً لمرماها، وأحياناً أطوّعها،وإن كانت تعاندني لقهرِ الموت،أعاتبُها على لا شيء...أعلِّقُ فوقَ جدرانِ القصيدةِ رسمَ قافلةٍ من الأحباب،لقد رحلوا بصمت غامضٍ والموتُ يرصدُ خطوَنا،عيناهُ واسعتانِيصفعُ ......





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