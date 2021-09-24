بعد فيديو الطفل المعنّف.. وزير العمل يوجه طلباً إلى البرلمان

2021/09/24 | 22:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الجمعة، عن صدمته الشديدة لحادثة ضرب طفل على يد أبيه والتي انتشرت عبر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، معربا عن قلقه ازاء تنامي ظاهرة العنف الموجه ضد الطفل.

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وقال الوزير وهو رئيس "هيئة رعاية الطفولة" في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 أيلول 2021)، إنه "لطالما عبرت هيئة رعاية الطفولة وفي اكثر من مناسبة عن قلقها الشديد لتنامي وتزايد حالات العنف ضد الاطفال بعد ان اخذت هذه الظاهرة بالانتشار في اكثر من بقعة من بقاع بلدنا الحبيب دون ان تكون هناك معالجات حقيقية من شانها ردع كل من تسول له نفسه استغلال الاطفال والاعتداء عليهم".

وأضاف أن "هيئة رعاية الطفولة اذ تعرب عن اسفها واستنكارها الشديد لهذه الممارسات البشعة فانها تذكر مرة اخرى وتنبه الى خطورة مثل هذه الممارسات واثارها السلبية على الاسرة والمجتمع وتوجه دعوتها على وجه الخصوص الى مجلس النواب الموقر بضرورة الاسراع بتشريع حماية الطفل وقانون مناهضة العنف الأسري للح من استفحال هذه الظاهرة البعيدة كل البعد عن تعاليم ديننا الحنيف والأديان السماوية الأخرى والقوانين والمواثيق الدولية".

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