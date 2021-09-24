2021/09/24 | 22:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعتبر البنك المركزي الصيني، اليوم الجمعة،، أنّ كل التعاملات المالية التي تجري بالعملات الرقمية غير قانونية، وهي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة.وشهدت القيم العالمية للعملات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العملات الرقمية ممنوعة في الصين… البيتكوين تهبط المركز الخبري الوطني.

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